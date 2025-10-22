UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

П’яний вчитель спричинив ДТП на Прикарпатті: серед загиблих 14-річний підліток

Фото: вчитель спричинив ДТП, яке завершилось двома смертями (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

На Івано-Франківщині сталася смертельна аварія за участі нетверезого водія. Унаслідок ДТП загинули двоє людей, ще троє отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом смертельної ДТП, що сталася 21 жовтня 2025 року в селі Красна Надвірнянського району. 

За попередньою інформацією, за кермом був 23-річний учитель малювання з Надвірнянського району. Чоловік сів за кермо Hyundai Tucson напідпитку - у крові виявили 1,38 проміле алкоголю.

 

Не впоравшись із керуванням, він вилетів з дороги й врізався в бетонну опору.

Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир. Ще троє неповнолітніх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, де їм надають медичну допомогу.

На місці події працює слідчо-оперативна група, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про затримання водія.

Прокуратура забезпечує процесуальне керівництво, здійснюються заходи для встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, що вчора ж у Бучанському районі Київської області сталася смертельна аварія за участі неповнолітніх.

За попередніми даними поліції, 15-річний водій Opel Vectra не впорався з керуванням і вилетів у кювет, де авто зіткнулося з деревом.

Крім того, нещодавно у ДТП дорогою до своєї частини загинув український актор і військовий Олексій Наконечний, відомий під позивним "Артист".

Боєць повертався з короткої відпустки, під час якої відвідав дружину та тримісячного сина. До пункту призначення йому залишався лише кілометр.

Також ми писали, що поліція нагадала водіям порядок дій у разі ДТП.

