П’яний вчитель спричинив ДТП на Прикарпатті: серед загиблих 14-річний підліток

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом смертельної ДТП, що сталася 21 жовтня 2025 року в селі Красна Надвірнянського району.

За попередньою інформацією, за кермом був 23-річний учитель малювання з Надвірнянського району. Чоловік сів за кермо Hyundai Tucson напідпитку - у крові виявили 1,38 проміле алкоголю.

Не впоравшись із керуванням, він вилетів з дороги й врізався в бетонну опору.

Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир. Ще троє неповнолітніх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, де їм надають медичну допомогу.

На місці події працює слідчо-оперативна група, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про затримання водія.

Прокуратура забезпечує процесуальне керівництво, здійснюються заходи для встановлення всіх обставин трагедії.