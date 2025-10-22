RU

Общество Образование Деньги Изменения

Пьяный учитель спровоцировал ДТП на Прикарпатье: среди погибших 14-летний подросток

Фото: учитель спровоцировал ДТП, которое завершилось двумя смертями (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

На Ивано-Франковщине произошла смертельная авария с участием нетрезвого водителя. В результате ДТП погибли два человека, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту смертельного ДТП, произошедшего 21 октября 2025 года в селе Красная Надворнянского района.

По предварительной информации, за рулем был 23-летний учитель рисования из Надворнянского района. Мужчина сел за руль Hyundai Tucson навеселе - в крови обнаружили 1,38 промилле алкоголя.

 

Не справившись с управлением, он вылетел с дороги и врезался в бетонную опору.

В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир. Еще трое несовершеннолетних с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о задержании водителя.

Прокуратура обеспечивает процессуальное руководство, осуществляются мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии.

