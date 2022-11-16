Польща активувала 4 статтю НАТО. Зберуться посли Альянсу, - Reuters

Посли країн НАТО проведуть зустріч у середу, 16 листопада, на прохання Польщі на підставі статті 4 Північноатлантичного альянсу після вибухів біля села Пшеводув у Люблінському воєводстві біля кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.