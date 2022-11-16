ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща активувала 4 статтю НАТО. Зберуться посли Альянсу, - Reuters

Новость на русском →
Середа 16 листопада 2022 00:41
Польща активувала 4 статтю НАТО. Зберуться посли Альянсу, - Reuters Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Посли країн НАТО проведуть зустріч у середу, 16 листопада, на прохання Польщі на підставі статті 4 Північноатлантичного альянсу після вибухів біля села Пшеводув у Люблінському воєводстві біля кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповіли агентству два європейські дипломати, консультації проведуть з ініціативи польської сторони після інциденту 15 листопада. Зустріч відбудеться на підставі статті 4 Альянсу.

Відповідно до статті 4 установчого договору НАТО, члени можуть порушити будь-яке питання, яке викликає занепокоєння, особливо пов'язане з безпекою будь-якої країни-члена.

Один із дипломатів повідомив, що Альянс "діятиме обережно", і йому потрібен час, щоб з'ясувати, як саме стався інцидент.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда провів окремі переговори із президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомляли, що дві російські ракети вдарили по селу Пшеводув, яке знаходиться поблизу кордону України.

Після цього Польща вирішила підвищити боєздатність деяких військових частин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Польща Вибух
NEWS
Кінбурнська коса та Олешки: експерт оцінив важливість позицій для ЗСУ
Кінбурнська коса та Олешки: експерт оцінив важливість позицій для ЗСУ
DAILY
Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли