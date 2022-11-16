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Байден заявив, що в Польщі могла впасти ракета української ППО, - Reuters

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Середа 16 листопада 2022 12:12
Байден заявив, що в Польщі могла впасти ракета української ППО, - Reuters Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент США Джо Байден заявив G7 і партнерам по НАТО, що в Польщі могла впасти ракета української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело Reuters в НАТО.

Зазначимо, що раніше Байден сказав журналістам в Індонезії в середу, що ракета навряд чи була випущена з Росії.

Президент США також екстрено збирав лідерів G7 і Євросоюзу на тлі можливого удару Росії по Польщі.

Нагадаємо, що вчора на території Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей. Польські ЗМІ заявили, що, ймовірно, ракети були російськими.

РБК-Україна також повідомляло, що посли країн НАТО проведуть зустріч 16 листопада на прохання Польщі на підставі статті 4 Альянсу.

Детальніше про те, що відбувається у Польщі і як на це реагує НАТО - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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