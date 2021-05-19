Отставка трех министров и украинская группа в финале "Евровидения": новости за 18 мая

Верховная рада отправила в отставку трех министров, в Украину прибыла вторая партия вакцины Pfizer, украинская группа Go_A вышла в финал "Евровидения". Подробнее о том, что произошло во вторник, 18 мая, - в материале РБК-Украина.

Рада отправила в отставку трех министров

Верховная рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Профильный комитет ранее не поддержал представление главы правительства Дениса Шмыгаля об увольнении главы Минздрава. Но народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления. "За" проголосовали 292 нардепа.

Также в отставку отправили министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра развития экономики Игоря Петрашко

Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантин, Черкасская - стала "желтой"

Министерство здравоохранения перевело Донецкую область в "оранжевую" зону карантина. При этом Черкасская область перешла в "желтую" зону.

Так, в Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%. При этом в Черкасской области пришел в норму коэффициент выявления случаев инфицирования - 19,6% при норме 20%.

В Украину прибыла вторая партия вакцины Pfizer

Во вторник, 18 мая, в Украину прибыла вторая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Спецрейс доставил еще 122 850 доз препарата.

Вакцину от коронавируса доставили в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX.

Силовики пришли с обысками в дом, где живет Кличко

В дом, где живет мэр Киева Виталий Кличко, приходили с обыском силовики. Позже в СБУ заявили, что в доме, где живет Кличко, проводят следственные действия в рамках уголовного производства, которое не касается мэра столицы.

Тем не менее, позже Кличко обнародовал видео с камер наблюдения, на котором правоохранители приходили в квартиру, где он живет. "Камера, установленная на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж и стучали в дверь моей квартиры. Соседка сказала, что ей звонили и спрашивали, где Кличко", подчеркнул мэр.

ГБР завершило расследование против Тупицкого

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Его подозревают в участии в незаконном завладении активами "Зуевского энергомеханического завода".

Также в течении 2018-2019 годов бывший глава КСУ неоднократно предоставлял следователю ГПУ в этом же производстве заведомо ложные показания.

Шмыгаль поручил обеспечить эвакуацию украинцев из сектора Газа

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обеспечить эвакуацию украинцев из сектора Газа. Речь идет о тех гражданах, которые изъявили желание покинуть регион.

Более 120 украинцев хотят вернуться в Украину. Гражданам Украины, которые нуждаются в помощи по возвращению домой, нужно обратиться в Посольство Украины в Израиле.

Евровидение 2021: Go_A "взорвали" сцену в первом полуфинале

Евровидение 2021 стартовало грандиозным полуфиналом в нидерландском Роттердаме 18 мая, показав выступления первых шестнадцати участников. Украинцы Go_A вышли на сцену с хитом Shum, буквально "взорвав" сцену Ahoy Arena в Роттердаме. Украинская группа уверенно прошла в финал конкурса и теперь будет сражаться за победу 22 мая.

Видео выступления и его подробности смотрите в материале Styler

Индию накрыл мощный циклон: 150 тысяч человек эвакуировали, есть погибшие

В Индии штат Гуджарат накрыл мощный циклон Тауктае, который принес большие разрушения. Известно, что он унес жизни по меньшей мере 12 человек.

Власти Индии переместили почти 150 000 человек из своих домов в штате Гуджарат в безопасные места. Такого стихийного бедствия в Индии не было более чем двадцать лет.

Украину накроет жуткая погода: штормовой ветер, похолодание и грозы

Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается неблагоприятная во всех областях страны. Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха в нескольких областях, штормовой ветер с порывами, грозы, местами возможны ливни и град.