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Силовики пришли с обысками в дом, где живет Кличко

Новина українською →
Вторник 18 мая 2021 09:50
Силовики пришли с обысками в дом, где живет Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

В дом, где живет мэр Киева Виталий Кличко, пришли с обыском силовики. Они якобы представляют Службу безопасности Украины (СБУ).

Об этом РБК-Украина сообщил источник в окружении киевского мэра.

"Единственное, что пока знаем, так это то, что это СБУ. Мы к этому всему прессингу (серии обысков на киевских коммунальных предприятиях, в окружении мэра и т.д ,- ред.) были готовы, это все ожидаемо", - сказал собеседник.

При этом в Службе безопасности Украины (СБУ) и Департаменте стратегических расследований (ДСР) Нацполиции сообщили РБК-Украина, что их сотрудники не принимают участия в обысках в доме, где живет Кличко.

Сам Кличко в коментарии журналистам сообщил, что силовики пришли в его дом, однако его там не было. Правоохранители стоят возле квартиры этажом ниже.

Напомним, ранее обыски прошли в ряде предприятий Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях подавлением местного самоуправления и давлением на него лично и на столичную власть.

Позже в Офисе президента отреагировали на заявление мэра Киева Виталия Кличко о политическом давлении на местное самоуправление со стороны власти. Подобные обвинения у президента считают преувеличенными.

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