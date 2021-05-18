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Шмыгаль поручил обеспечить эвакуацию украинцев из сектора Газа

Новина українською →
Киев, Вторник 18 мая 2021 15:59
Шмыгаль поручил обеспечить эвакуацию украинцев из сектора Газа Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обеспечить эвакуацию украинцев из сектора Газа. Речь идет о тех гражданах, которые изъявили желание покинуть регион.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

По его словам, во исполнение поручения президента он дал задание Министерству иностранных дел и Министерству инфраструктуры принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из сектора Газа.

"Известно, что более сотни наших граждан изъявили желание покинуть сектор Газа. Правительство приложит максимум усилий, чтобы оказать помощь украинцам", - отметил Шмыгаль.

Напомним, спикер МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина заявил, что украинцев, которые хотят выехать из сектора Газа, могут вывезти через территорию Египта. На сегодня украинская сторона прорабатывает безопасные маршруты репатриации.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продолжении спецоперации против боевиков ХАМАС в секторе Газа до тех пор, "пока это будет необходимо".

"Мы будем продолжать действовать до тех пор, пока это будет необходимо, чтобы восстановить тишину и безопасность для всех израильтян", - подчеркнул он.

Антитеррористическая операция "Страж стен" в Израиле продолжается уже восьмой день. В ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа израильская армия наносит точечные удары по боевикам ХАМАС, в том числе с применением авиации.

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Новости Украины Политика Сектор Газа украинцы Денис Шмыгаль
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