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Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантин, Черкасская - стала "желтой"

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Украина, Вторник 18 мая 2021 10:25
Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантин, Черкасская - стала "желтой" Фото: в Украине все, кроме одной области, находятся в "желтой" зоне (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения перевело Донецкую область в "оранжевую" зону карантина. При этом Черкасская область перешла в "желтую" зону.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%.

При этом в Черкасской области пришел в норму коэффициент выявления случаев инфицирования - 19,6% при норме 20%.

В целом в Украине лишь одна область находится в "оранжевой" зоне, остальные - в "желтой". В то же время шесть регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидпорога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области. В Винницкой также "зеленой" зоне соответствует коэффициент выявления инфицирования.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.

Отметим, в Украине за вчера выявили 4095 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Донецкой и Ровенской областях.

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