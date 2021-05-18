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Рада уволила главу Минэкономики

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Киев, Вторник 18 мая 2021 17:17
Рада уволила главу Минэкономики Фото: глава Минэкономики Игорь Петрашко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада уволила министра развития экономики Игоря Петрашко. Ранее министр написал заявление об отставке по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Депутаты одобрили соответсвующий проект постановления. "За" проголосовали 280 нардепов.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР. Внеочередное решили провести, чтобы рассмотреть кадровые вопросы.

Так, в прошлую пятницу, 14 мая, Петрашко и Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.

Как писало РБК-Украина в материале "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров", министров инфраструктуры и экономики Владислава Криклия и Игоря Петрашко 14 мая попросил уйти в отставку президент Владимир Зеленский. Они согласились с главой государства и написали заявления об отставке по собственному желанию.

Также мы писали о том, что причиной отставки министров стало большое количество вопросов к их работе со стороны президента и премьер-министра.

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