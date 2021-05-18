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Не к Кличко. В СБУ рассказали, почему пришли в дом, где живет мэр

Новина українською →
Вторник 18 мая 2021 10:33
Не к Кличко. В СБУ рассказали, почему пришли в дом, где живет мэр Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит. В доме, где живет Кличко, проводят следственные действия в рамках уголовного производства, которое не касается мэра столицы.

Сообщили РБК-Украина в пресс-службе СБУ

Так, сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО "А", проводят обыски в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов.

"Они происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко. Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют", - сообщили в пресс-службе.

По словам Кличко, в квартире, куда пришли силовики, живут бывшие сотрудники театра. А правоохранители ему сказали, что квартиру сдают.

"Как будто, эта квартира сдается и у них вопросы к арендаторам. Но... Камера установлена на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж и звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю", - написал мэр Киева в Facebook.

Напомним, утром стало известно, что в дом, где живет мэр Киева Виталий Кличко, пришли с обыском силовики. При этом в СБУ и Департаменте стратегических расследований (ДСР) Нацполиции сообщили РБК-Украина, что их сотрудники не принимают участия в обысках у Кличко.

Ранее обыски прошли в ряде предприятий Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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