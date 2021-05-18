Индию накрыл мощный циклон: 150 тысяч эвакуировали, есть погибшие

В Индии штат Гуджарат накрыл мощный циклон Тауктае, который принес большие разрушения. Известно, что он унес жизни по меньшей мере 12 человек.

Власти Индии переместили почти 150 000 человек из своих домов в штате Гуджарат в безопасные места. Такого стихийного бедствия в Индии не было более, чем двадцать лет.

"Это будет самый сильный циклон, обрушившийся на Гуджарат, по крайней мере, за 20 лет. Это можно сравнить с циклоном 1998 года, который обрушился на Кандлу и причинил серьезный ущерб", - сказал министр штата Панкадж Кумар, предупреждая население об угрозе.

Циклон убил по меньшей мере 12 человек и оставил за собой след разрушения, когда он прошел мимо прибрежных штатов Керала, Карнатака, Гоа и Махараштра. В Мумбаи видели вырванные с корнем деревья, застрявшие машины и автобусы.

акже известно, что из-за циклона власти приостановили вакцинацию от коронавируса.

Аварийная бригада Красного Креста Индии работала с властями и содействовала эвакуации. Циклон принес порывы ветра со скоростью до 130 миль в час (210 км/ч), что поставило его на один уровень с ураганом категории 3 и на один уровень ниже категории суперциклонов IMD.

Кроме того, две баржи, на борту которых находилось более 400 человек, плыли по течению недалеко от побережья Мумбаи, и суда были отправлены для оказания помощи.

По словам представителя береговой охраны, помимо 12 погибших в Махараштре, Гоа и Карнатаке, пропали без вести 28 рыбацких лодок.

Также сообщается, что из-за стихии могут пострадать животные.