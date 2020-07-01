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Названы страны, которые открыли свои границы для Украины

Новости » Общество     01.07.2020 - 10:58
Названы страны, которые открыли свои границы для Украины
Фото: самолеты (РБК-Украина)

Сегодня открыты границы 5 стран

По состоянию на сегодня Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория открыли свои границы для Украины. Другие европейские границы пока остаются закрытыми для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации.

Об этом написал на своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр также уточнил, при каких условиях можно попасть в вышеупомянутые страны. Например, Хорватия позволяет при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья.

Можно полететь в Египет, но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой, в этой стране высокий уровень инцидентности COVID-19.

В Черногорию можно попасть, когда отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, и сделаный он в течение последних 48 часов.

В случае улучшения эпидемиологической ситуации Грузией будет принято решение об открытии границ с Украиной.

Министр отметил, другие страны ЕС пока не открывают границы для украинцев. Но каждые две недели блок пересматривает список государств.

Напомним, Европейский союз продлил запрет на несущественные поездки украинцев, однако есть исключения.

Ранее в Минздраве объяснили ограничения на въезд украинцам в Европейский Союз.

Отметим, Совет Евросоюза обнародовал список стран, для которых откроют внешние границы.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ЕвросоюзУкраинаграница
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