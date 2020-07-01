Суд по делу Порошенко отложили

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Заседание отложено до 8 июля

Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Следующее заседание назначено на 8 июля.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Следующее заседание состоится через неделю, 8 июля, в 11:00. Такое решение было принято в связи с вызовом дополнительных свидетелей.

Напомним, во время судебного заседания прокуроры просили избрать меру пресечения Порошенко в виде взятия на поруки до 10 июля. При этом ранее обвинение просило взять пятого президента под стражу с альтернативой внесения залога в 10 млн гривен.

Напомним, Порошенко вменяют давление на главу Службы внешней разведки Егора Божка в 2018 году - якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

Как писало РБК-Украина, 10 июня пятому президенту Украины объявили о подозрении в Государственном бюро расследований.

Также сообщалось, что ГБР открыло против Порошенко 20 уголовных производств.

Кроме этого, еще в декабре 2019 года Госбюро начало расследование о возможной государственной измене Порошенко.

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Автор: Игорь Литвиненко