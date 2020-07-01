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Кабмин согласовал повышение минимальной зарплаты

Новости » Экономика     01.07.2020 - 15:22
Кабмин согласовал повышение минимальной зарплаты
Фото: Марина Лазебная (facebook.com/MLSP.gov.ua)

Минимальная зарплата за год повыситься до 6,5 тысячи гривен

Кабинет министров Украины согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине. Так, с 1 сентября она возрастет до 5 тысяч гривен.

Об этом во время брифинга сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, согласно графику повышения минимальной зарплаты ожидается, что с 1 января 2020 года она поднимется до 6 тысяч гривен, а с 1 июля следующего года - до 6,5 тысячи гривен.

"Прежде всего повышение минимальной заработной платы - это повышение уровня жизни наших граждан, особенно работающих людей, которые получают наименьшее доходы и повышения минимальной зарплаты - это борьба с бедностью", - отметила министр.

Напомним, ранее Владимир Зеленский распорядился повысить заработную плату медицинским работниками с 1 сентября 2020 года.

По данным Евростата, минимальная зарплата в Украине в 9-12 раз меньше, чем в самых богатых странах Европейского союза.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныминимальная зарплата
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