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В Кабмине установили штрафы за отсутствие масок в общественном месте

Новости » Общество     01.07.2020 - 14:22
В Кабмине установили штрафы за отсутствие масок в общественном месте
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Эта ответственность предусмотрена в кодексе об административных правонарушениях

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что на поручение премьер-министра разработан законопроект об ответственности за неношение масок гражданами Украины. Для юридических лиц штрафы составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Об этом заявил министр на заседании Кабинета министров.

Как отметил Малюська, ответственность предусмотрена в кодексе об административных правонарушениях и отдельно ответственность юридических лиц - собственников заведений и общественного транспорта, которые обязаны пропускать граждан только при наличии масок.

"Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие. То есть немного уменьшены штрафы, чем сейчас предусмотрены общим нарушением правил карантина", - уточнил он.

Напомним, Министерство здравоохранения прогнозирует вспышку коронавируса после выходных в Одессе, где не выполняли рекомендации Минздрава.

Ранее сообщалось, что введение жесткого карантина возможно только в случае значительного роста числа зараженных коронавирусом, когда медицинская система не сможет справиться с количеством больных.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины штрафкарантинмаска
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