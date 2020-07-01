Глава НБУ подал в отставку

Фото: Яков Смолий (bank.gov.ua)

Яков Смолий подал в отставку

Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения стало "систематическое политическое давление".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь "от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине".

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематический политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главы возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью НБУ и взаимодействие с другими государственными органами", - заявил Яков Смолий.

В комментарии РБК-Украина первый заместитель главы комитета по вопросам налоговой и финансовой политики ВР Ярослав Железняк заявил, что последствиями такого заявления может быть прекращение или значительное ослабление сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Возможны изменения в денежной политике страны, в том числе и когда власть начинает печатать гривну, а это приводит к инфляции, к повышению кредитов и кредитных ставок. К сожалению, это приводит к экономической нестабильности, и главным следствием этого заявления может быть то, что старые коррупционные элиты будут возвращаться к финансовому сектору нашей страны", - добавил он.

Отметим, накануне парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики раскритиковал деятельность правления Нацбанка и персонально Якова Смолия. При этом глава комитета Данил Гетманцев уверял, что Рада не планирует отправлять Смолия в отставку.

Кроме того, Совет НБУ отказался рассматривать назначение заместителя Смолия на второй срок.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина