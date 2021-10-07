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Отставка Разумкова на повестке Рады: что нужно знать

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Киев, Четверг 07 октября 2021 07:30
Отставка Разумкова на повестке Рады: что нужно знать Фото: Дмитрий Разумков, спикер Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Народные депутаты планируют рассмотреть вопрос отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной рады. Это вопрос внесли в повестку дня парламента.

Подробности - в материале РБК-Украина.

Внесение вопроса отставки Разумкова в повестку дня поддержали 246 народных депутатов.

Кто инициировал отставку

Инициатором отставки Разумкова стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он обратился к руководству Рады с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей нардепов, которые поддерживают отставку.

Подписи начали собирать на заседании фракции СН в Трускавце. Там нардепы собрали необходимое количество подписей, чтобы запустить процедуру отставки.

Сколько голосов нужно для отставки

Решение парламента об отставке главы Верховной рады с должности принимается путем открытого поименного голосования. Это решение должны поддержать по меньшей мере 226 народных депутатов.

Кто будет председательствовать на заседании

При рассмотрении вопроса об отставке Разумкова председательствовать будет народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Его кандидатуру поддержали 239 народных депутатов.

Кто может заменить Разумкова

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что основным кандидатом на должность главы ВР является Руслан Стефанчук, который сейчас является первым вице-спикером парламента.

Однако, по словам главы фракции СН Арахамии, среди кандидатов в кресло спикера Рады есть не только Стефанчук. Однако Арахамия отказался назвать имена других кандидатов.

Вопрос назначение нового спикера ВР могут рассмотреть уже 8 октября.

Почему решили отозвать спикера ВР

Как объясняли в монобольшинстве, одной из причин инициирования отставки Разумкова, стала ситуация с законом о деолигархизации.

"Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Потом началась, как внутри фракции называют: "холодная регламентная война", - отмечал Арахамия.

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