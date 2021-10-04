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В "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Рады

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Трускавец, Понедельник 04 октября 2021 00:10
В "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Рады Фото: первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

В "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Верховной Рады. Это рассказала нардеп из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24".

Депутат рассказала, кто может занять место спикера Верховной Рады после отставки Дмитрия Разумкова.

"У нас состоялось длительное заседание фракции в Трускавце. У нас была совершенно откровенная нормальная работа, разговор. У нас нет ни одного раскола во фракции по поводу этого вопроса. Действительно, это решение довольно трудное. Речь идет о конфликте внутри фракции, это именно политическое измерение нашей фракции - сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат - это Руслан Стефанчук", - заявила она.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Разумкова: "не выполняешь партийную программу - ищи другую команду".

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