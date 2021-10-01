"Холодная регламентная война": Арахамия объяснил, почему инициировал отставку Разумкова
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему инициировал отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. В частности, одной из причин он назвал "холодную регламентную войну".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24".
"Вы же наблюдали, что в последние недели, когда мы начали принимать закон об олигархах случалось. Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Потом началась, как внутри фракции называют - "холодная регламентная война", - заявил Арахамия.
Давид Арахамия напомнил, что действующий спикер был делегирован от фракции "Слуга народа".
"Если человек больше не "слуга народа" или не совпадают у него мнения со "Слугой народа", он просто будет заменен, как все остальные должности, как в Кабинете министров", - добавил председатель фракции "Слуга народа".