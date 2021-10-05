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Вопрос отставки Разумкова включили в повестку Рады

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Киев, Вторник 05 октября 2021 13:12
Вопрос отставки Разумкова включили в повестку Рады Фото: спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада Украины включила в повестку дня вопрос отставки Дмитрия Разумкова с поста председателя. Предполагается, что голосование может состояться уже в четверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Внесение вопроса отставки в повестку дня поддержали 246 народных депутатов. Голоса распределились следующим образом:

  • "Слуга народа" - 211 "за", 6 "против"
  • ОПЗЖ - 22 "против"
  • "Европейская солидарность" -27 "против"
  • "Батькивщина" - 12 "против"
  • "За будущее" - 15 "за"
  • "Голос" - 9 "против"
  • "Доверие" -16 "за"
  • Внефракционные - 4 "за", 9 "против"

Как заявил замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, голосование за отставку Разумкова может пройти 7 октября.

Напомним, сегодня Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.

По словам президента Владимира Зеленского, спикера отправляют в отставку потому, что он не выполняет партийную программу.

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