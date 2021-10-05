Вопрос отставки Разумкова включили в повестку Рады
Фото: спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Верховная рада Украины включила в повестку дня вопрос отставки Дмитрия Разумкова с поста председателя. Предполагается, что голосование может состояться уже в четверг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.
Внесение вопроса отставки в повестку дня поддержали 246 народных депутатов. Голоса распределились следующим образом:
- "Слуга народа" - 211 "за", 6 "против"
- ОПЗЖ - 22 "против"
- "Европейская солидарность" -27 "против"
- "Батькивщина" - 12 "против"
- "За будущее" - 15 "за"
- "Голос" - 9 "против"
- "Доверие" -16 "за"
- Внефракционные - 4 "за", 9 "против"
Как заявил замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, голосование за отставку Разумкова может пройти 7 октября.
Напомним, сегодня Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.
По словам президента Владимира Зеленского, спикера отправляют в отставку потому, что он не выполняет партийную программу.