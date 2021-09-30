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В Раду поступило еще одно обращение об отставке Разумкова

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 18:30
В Раду поступило еще одно обращение об отставке Разумкова Фото: Дмитрий Разумков, спикер Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил в Раду еще одно обращение с инициативой отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова. В этот раз Арахамия подал обращение лично от себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря главы ВР Ольгу Туний.

"Похоже, одного обращения от фракции по поводу подписных листов об отзыве главы парламента с должности было мало. Поступило второе обращение от народного депутата Украины Давида Арахамии", - заявила она.

Туний отметила, что теперь процедура отставки Разумкова запускается заново.

"Новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно", - добавила она.

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Напомним, утром в Раду поступило письмо от фракции "Слуга народа" с инициативой отставки Разумкова. Письмо было подписано нардепом Арахамией.

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Дмитрий Разумков Давид Арахамия Верховная рада
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