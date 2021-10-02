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"Слуги народа" собрали более 150 подписей за отставку Разумкова

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Трускавец, Суббота 02 октября 2021 17:52
"Слуги народа" собрали более 150 подписей за отставку Разумкова Фото: Дмитрий Разумков, спикер Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Фракция партии "Слуга народа" собрала более 150 подписей за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. Теперь нардепы смогут вынести этот вопрос на рассмотрение Верховной рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук.

Она отметила, что по состоянию на 17:30 под коллективной инициативой об отставке спикера Верховной рады собрано более 150 подписей народных депутатов.

Других деталей пресс-секретарь "Слуги народа" не привела.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что "Слуги народа" начали собирать подписи за отставку Дмитрия Разумкова.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский назвал процедуру отставки Разумкова внутрифракционным вопросом.

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Слуга народа Верховная рада
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