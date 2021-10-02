"Слуги народа" собрали более 150 подписей за отставку Разумкова
Фото: Дмитрий Разумков, спикер Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фракция партии "Слуга народа" собрала более 150 подписей за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. Теперь нардепы смогут вынести этот вопрос на рассмотрение Верховной рады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук.
Она отметила, что по состоянию на 17:30 под коллективной инициативой об отставке спикера Верховной рады собрано более 150 подписей народных депутатов.
Других деталей пресс-секретарь "Слуги народа" не привела.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что "Слуги народа" начали собирать подписи за отставку Дмитрия Разумкова.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский назвал процедуру отставки Разумкова внутрифракционным вопросом.