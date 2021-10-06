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Отставка Разумкова: заседание проведет Гетманцев

Новина українською →
Киев, Среда 06 октября 2021 11:56
Отставка Разумкова: заседание проведет Гетманцев Фото: нардеп Даниил Гетманцев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Заседание Верховной рады Украины по отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера проведет нардеп Даниил Гетманцев. Соответствующее решение поддержали 239 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Отметим, до голосования по Гетманцеву прошло еще и рейтинговое голосование по другим кандидатам. В частности, кандидатуру внефракционного Гео Лероса поддержали 42 нардепа, Алексея Гончаренко из "Европейской солидарности" - 72, Александра Бакумова из "Слуги народа" - 118.

Напомним, накануне Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня.

После чего вопрос его отставки включили в повестку дня.

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Дмитрий Разумков Даниил Гетманцев
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