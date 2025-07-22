Отримуєте гроші з-за кордону? Як задекларувати дохід і не платити податки двічі

Фізичні особи - резиденти України - зобов'язані декларувати доходи, отримані як на території нашої країни, так і поза її межами. Тобто іноземні доходи підлягають оподаткуванню в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної податкової служби України.
Згідно з інформацією ДПС, іноземні доходи включають будь-які доходи, отримані резидентами за межами митної території України або ж на непідконтрольних територіях (у тому числі від будь-яких видів їх діяльності).
Такі доходи оподатковуються:
"При отриманні іноземного доходу у валюті, сума такого доходу підлягає перерахунку у гривні за курсом НБУ на дату його нарахування (отримання)", - зауважили у податковій службі.
Фізичні особи, які отримали іноземні доходи, зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, наступного за звітним.
Це стосується також і самозайнятих осіб.
Якщо людина - не в Україні, подати декларацію можна перебуваючи за кордоном:
Зазначається, що сплатити суму податкового зобов’язання, визначену в декларації, необхідно до 1 серпня року, наступного за звітним.
У Державній податковій службі пояснили, що суми податків, сплачених за межами країни, можуть бути зараховані при розрахунку податкових зобов'язань в Україні.
Для цього необхідно надати довідку від іноземного податкового органу - про суму сплаченого податку, базу та/або об'єкт оподаткування.
"Вона має бути легалізована, якщо інше не передбачено міжнародними договорами", - зауважили у ДПС.
У разі відсутності підтвердних документів, платник може подати заяву до податкового органу за своєю податковою адресою - для перенесення строку подання декларації (до 31 грудня року, наступного за звітним).
Уточнюється, що сума сплаченого податку за межами країни зараховується у сумі, що не перевищує суму податку, яку потрібно сплатити в Україні.
Насамкінець у Державній податковій службі пояснили, чи потрібно українцям декларувати допомогу, отриману з іноземних джерел під час воєнного стану.
Так, якщо ви через російську агресію отримали тимчасовий захист за кордоном, то не підлягає оподаткуванню допомога, отримана:
"Вона не включається до загального оподатковуваного доходу до моменту скасування воєнного стану", - уточнили в ДПС.
Отже, якщо платник податку отримував лише таку допомогу, обов'язок щодо подання податкової декларації вважається виконаним.
"Якщо ж були інші доходи, вони підлягають декларуванню відповідно до загального порядку", - підсумували у податковій.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дехто з українців, які виховують двох або більше неповнолітніх дітей, можуть отримати важливу державну допомогу - податкову соціальну пільгу.
Тим часом голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, чи буде в Україні нове підвищення податків.
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