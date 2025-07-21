З дітьми - менше податків? Яку пільгу можуть отримати батьки, щоб "збільшити" зарплату
Дехто з українців, які виховують двох або більше неповнолітніх дітей, можуть отримати важливу державну допомогу - податкову соціальну пільгу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.
Що таке податкова соціальна пільга
Податкова пільга - це державна допомога родинам із дітьми.
"Якщо у вас двоє або більше дітей до 18 років, частина зарплати не обкладається податком", - пояснили українцям.
Це означає, що "на руки" можна отримати більшу суму грошей.
Що таке податкова пільга (інфографіка: kmu.gov.ua)
Хто має право на таку пільгу
Право на податкову пільгу мають ті з громадян:
- які мають двох або більше дітей віком до 18 років;
- чия зарплата не перевищує 4240 гривень на одну дитину.
Наприклад, якщо людина виховує двох дітей, зарплата має бути до 8480 гривень на місяць.
Така пільга діє лише для одного з батьків і тільки на одному місці роботи.
Хто має право на пільгу (інфографіка: kmu.gov.ua)
Яку суму податку можна зменшити
У 2025 році для кожної дитини можна зменшити оподатковуваний дохід на 1514 гривень на місяць.
Отже, якщо дітей двоє - відраховується 3028 гривень щомісяця. Якщо троє - 4542 гривень на місяць.
Яку суму податку можна зменшити (інфографіка: kmu.gov.ua)
Як скористатись податковою пільгою
Для того, щоб скористатись податковою пільгою, необхідно:
- подати відповідну заяву до свого роботодавця;
- додати копію свідоцтва про народження дитини/дітей (або документи про встановлення батьківства);
- додати копію рішення органу опіки - якщо особа є опікуном або піклувальником.
Пільга починає діяти з дня подачі заяви та документів роботодавцю та зберігається до кінця року, в якому дитині виповниться 18 років.
Як скористатись пільгою (інфографіка: kmu.gov.ua)
Отже, якщо ваша зарплата становить, наприклад, 8000 гривень і ви маєте двох дітей до 18 років - пільга складе 3028 гривень.
Після отримання пільги податок доведеться сплатити тільки із 4927 гривень зарплати.
"Якщо виховуєте двох або більше дітей - скористайтесь правом платити менше податку на доходи фізичних осіб", - підсумували у Департаменті комунікацій секретаріату КМУ.
Приклад використання пільги (інфографіка: kmu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деякі категорії громадян України мають право отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг, і пояснювали, як її отримати.
Крім того, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, чи буде в Україні нове підвищення податків.
Читайте також, як отримувачам субсидій і пільговикам дізнатись розмір виплат після нещодавнього перерахунку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.