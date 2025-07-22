Получаете деньги из-за границы? Как задекларировать доход и не платить налоги дважды

Физические лица - резиденты Украины - обязаны декларировать доходы, полученные как на территории нашей страны, так и за ее пределами. То есть иностранные доходы подлежат налогообложению в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.
Согласно информации ГНС, иностранные доходы включают любые доходы, полученные резидентами за пределами таможенной территории Украины или же на неподконтрольных территориях (в том числе от любых видов их деятельности).
Такие доходы облагаются:
"При получении иностранного дохода в валюте, сумма такого дохода подлежит пересчету в гривны по курсу НБУ на дату его начисления (получения)", - отметили в налоговой службе.
Физические лица, получившие иностранные доходы, обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах до 1 мая года, следующего за отчетным.
Это касается также и самозанятых лиц.
Если человек - не в Украине, подать декларацию можно находясь за границей:
Отмечается, что уплатить сумму налогового обязательства, определенную в декларации, необходимо до 1 августа года, следующего за отчетным.
В Государственной налоговой службе объяснили, что суммы налогов, уплаченных за пределами страны, могут быть зачислены при расчете налоговых обязательств в Украине.
Для этого необходимо предоставить справку от иностранного налогового органа - о сумме уплаченного налога, базе и/или объекте налогообложения.
"Она должна быть легализована, если иное не предусмотрено международными договорами", - отметили в ГНС.
В случае отсутствия подтверждающих документов, плательщик может подать заявление в налоговый орган по своему налоговому адресу - для переноса срока подачи декларации (до 31 декабря года, следующего за отчетным).
Уточняется, что сумма уплаченного налога за пределами страны зачисляется в сумме, не превышающей сумму налога, которую нужно уплатить в Украине.
В завершение в Государственной налоговой службе объяснили, нужно ли украинцам декларировать помощь, полученную из иностранных источников во время военного положения.
Так, если вы из-за российской агрессии получили временную защиту за границей, то не подлежит налогообложению помощь, полученная:
"Она не включается в общий налогооблагаемый доход до момента отмены военного положения", - уточнили в ГНС.
Следовательно, если налогоплательщик получал только такую помощь, обязанность по представлению налоговой декларации считается выполненной.
"Если же были другие доходы, они подлежат декларированию в соответствии с общим порядком", - подытожили в налоговой.
Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы, воспитывающие двух или более несовершеннолетних детей, могут получить важную государственную помощь - налоговую социальную льготу.
Тем временем глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, будет ли в Украине новое повышение налогов.
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