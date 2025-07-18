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Чи буде в Україні нове підвищення податків: у Раді дали відповідь

Україна, П'ятниця 18 липня 2025 14:34
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Чи буде в Україні нове підвищення податків: у Раді дали відповідь Фото: Роксолана Підласа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україні знадобиться більше видатків на оборону. На відміну від минулого року податки підвищувати не планують.

Про це сказала голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заву під час дискусії ЦЕС.

"Ми не плануємо підвищення податків. Однозначно", - сказала депутатка від "Слуги народу".

Підласа повідомила, що Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні збільшення видатків на оборону на 412 млрд гривень. Додаткова потреба виникала через зменшення міжнародної допомоги та більшу інтенсивність бойових дій.

Голова Бюджетного комітету заявила, що у другому читанні зміни до бюджету будуть ухвалені 19-20 серпня.

Вона сумнівається, у 2025 році буде ще одне збільшення видатків на оборону, оскільки знайти кошти на це нереалістично.

Видатки на війну

У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону закладено в сумі 2,223 трлн гривень. У першому кварталі витрати на обороноздатність і безпеку України зросли до 73,5% загального обсягу держбюджету.

В уряді раніше неодноразово повідомляли про плани збільшити воєнні видатки. Але міністр фінансів Сергій Марченко наголошував, що податки для громадян підвищувати не будуть. Минулого року збільшення видатків восени відбулось в тому числі за рахунок збільшення податків (зокрема, військового збору з 1,5% до 5%).

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