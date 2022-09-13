Отравление было только прикрытием. За что "подвинули" гауляйтера Сальдо на самом деле
Гауляйтер Херсона Владимир Сальдо на самом деле не был отравлен и не вернется "руководить" захваченной Херсонской областью. Оказывается, его сочли профнепригодным из-за воровства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить".
"Сальдо не был в коме, это прикрытие. Он проворовался, после чего был фактически отрешен от должности "главы администрации Херсонской области", - пишут в Telegram-канале со ссылкой на источник в российской власти, знакомый с ситуацией.
По его словам, официально обвинение Сальдо предъявить не могут - деньги в Херсон поступают из Москвы наличными.
Источник добавил, что "преемником" Сальдо рассматривается Екатерина Губарева, назначенная замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области.
4 факта, связанных с Сальдо
- 20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о приостановке 11 пророссийских партий, включая "Блок Владимира Сальдо".
- в Житомирской области арестовали активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья главного гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо. Компания занималась добычей и обработкой гранита.
- правоохранители сообщили о подозрении так называемой "замглавы Херсонской военно-гражданской администрации". Ею оказалась жительница Донецкой области.
- в Херсоне 20 марта расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо - Павла Слободчикова. Он был убит в собственном автомобиле рядом с домом своего руководителя.
Напомним, ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что Сальдо попал в больницу. Его госпитализация может быть связна с онкологическими проблемами.
В свою очередь российская пропаганда распространила информацию, что якобы украинские партизаны в Херсоне попытались убить местного гауляйтера Владимира Сальдо, который предал Украину и сейчас служит оккупантам.
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