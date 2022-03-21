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В Херсоне ликвидировали помощника российского коллаборанта Сальдо

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Херсон, Понедельник 21 марта 2022 02:57
В Херсоне ликвидировали помощника российского коллаборанта Сальдо Фото: в Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо (facebook.com/den.kazansky)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Херсоне 20 марта расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо - Павла Слободчикова. Он был убит в собственном автомобиле рядом с домом своего руководителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-представителя Донецка в Трехсторонней контактной группе Дениса Казанского.

"Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию. Сегодня одному из этой горстки не повезло", - написал в своем Facbook Казанский.

Он добавил, что Слободчикова могли убить его хозяева россияне, которым он мог чем-то не угодить либо коллаборанта ликвидировало украинское подполье.

"Пока неизвестно. Но ясно одно - судьба коллаборациониста всегда незавидна", - добавил Казанский.

Известно, что в 2020 году Слободчиков баллотировался в городской совет Херсона от партии "Блок Владимира Сальдо".

Напомним, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о приостановке 11 пророссийских партий, включая "Блок Владимира Сальдо".

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