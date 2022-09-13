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Отруєння було лише прикриттям. За що "посунули" гауляйтера Сальдо насправді

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Херсон, Вівторок 13 вересня 2022 13:00
Отруєння було лише прикриттям. За що "посунули" гауляйтера Сальдо насправді Фото: гауляйтер Херсона Володимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Наталія Гурковська

Гауляйтер Херсона Володимир Сальдо насправді не був отруєний та не повернеться "керувати" захопленою Херсонською областю. Виявляється, його вважали профнепридатним через пограбування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Можем объяснить".

"Сальдо не був у комі, це прикриття. Він прокрався, після чого був фактично "звільнений" з посади "голови адміністрації Херсонської області", - пишуть у Telegram-каналі з посиланням на джерело в російській владі, знайоме із ситуацією.

За його словами, офіційно звинувачення Сальдо пред'явити не можуть - гроші в Херсон надходять із Москви готівкою.

Джерело додало, що "наступником" Сальдо розглядається Катерина Губарєва, призначена заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області.

4 факти, пов'язаних із Сальдо

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомляв, що Сальдо потрапив до лікарні. Його госпіталізація може бути пов'язана з онкологічними проблемами.

Своєю чергою російська пропаганда поширила інформацію, що нібито українські партизани в Херсоні спробували вбити місцевого гауляйтера Володимира Сальдо, який зрадив Україну і зараз служить окупантам.

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Херсонская область
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