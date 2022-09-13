Отруєння було лише прикриттям. За що "посунули" гауляйтера Сальдо насправді
Гауляйтер Херсона Володимир Сальдо насправді не був отруєний та не повернеться "керувати" захопленою Херсонською областю. Виявляється, його вважали профнепридатним через пограбування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Можем объяснить".
"Сальдо не був у комі, це прикриття. Він прокрався, після чого був фактично "звільнений" з посади "голови адміністрації Херсонської області", - пишуть у Telegram-каналі з посиланням на джерело в російській владі, знайоме із ситуацією.
За його словами, офіційно звинувачення Сальдо пред'явити не можуть - гроші в Херсон надходять із Москви готівкою.
Джерело додало, що "наступником" Сальдо розглядається Катерина Губарєва, призначена заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області.
4 факти, пов'язаних із Сальдо
- 20 березня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення 11 проросійських партій, включаючи "Блок Володимира Сальдо".
- в Житомирській області заарештували активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є сім'я головного гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо. Компанія займалася видобутком та обробкою граніту.
- правоохоронці повідомили про підозру так званій "заступниці голови Херсонської військово-цивільної адміністрації". Нею виявилася мешканка Донецької області.
- у Херсоні 20 березня розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо - Павла Слободчикова. Він був убитий у власному автомобілі поруч з будинком свого керівника.
Нагадаємо, раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомляв, що Сальдо потрапив до лікарні. Його госпіталізація може бути пов'язана з онкологічними проблемами.
Своєю чергою російська пропаганда поширила інформацію, що нібито українські партизани в Херсоні спробували вбити місцевого гауляйтера Володимира Сальдо, який зрадив Україну і зараз служить окупантам.
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