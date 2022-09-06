В Украине объявили подозрение заместителю Сальдо
Правоохранители сообщили о подозрении так называемой "замглавы Херсонской военно-гражданской администрации". Ею оказалась жительница Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генппрокурора.
В ее "обязанности" по данным следствия входила социальная политика и цифровизация.
Также "заместитель" обеспечивала запуск российских радиостанций и мобильных операторов, открытие "новых" отделений Пенсионного фонда, почты и Центра занятости для привлечения местного населения к работе под флагом России.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры ей заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
Как сообщалось, в Житомирской области арестовали активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья главного гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо. Компания занималась добычей и обработкой гранита.
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