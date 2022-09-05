ua ru
Пн, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине арестовали активы компании коллаборанта Сальдо

Новина українською →
Житомир, Понедельник 05 сентября 2022 15:00
В Украине арестовали активы компании коллаборанта Сальдо Фото: в Украине арестовали активы компании, подконтрольной коллаборанту Сальдо (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Житомирской области арестовали активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья главного гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо. Компания занималась добычей и обработкой гранита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Прибыль от ее деятельности Сальдо направлял на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что арест наложен на счета предприятия и пять единиц специальной техники для добычи полезных ископаемых стоимостью более 6 млн гривен.

Сейчас решается вопрос передачи арестованных активов в управление АРМА.

Напомним, ранее в управление АРМА передали активы арестованной компании по производству бытовой техники, владельцем которой является российский олигарх из близкого окружения диктатора Владимира Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
колаборант Арест имущества
NEWS
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
DAILY
Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить