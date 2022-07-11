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Сальдо сам на себя покушался, - в Херсонской ОВА опровергли "покушение" на местного гауляйтера

Новина українською →
Украина, Понедельник 11 июля 2022 22:38
Сальдо сам на себя покушался, - в Херсонской ОВА опровергли "покушение" на местного гауляйтера Фото: Владимир Сальдо (Facebook.com/SaldoVladimir)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские СМИ распространили информацию, что якобы украинские партизаны в Херсоне попытались убить местного гауляйтера Владимира Сальдо, который предал Украину и сейчас служит оккупантам. Однако в Херсонской ОВА опровергли эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя.

"То что распространили пропагандистские каналы и СМИ РФ - это Сальдо сам на себя покушался и сам сабе спас. Это очередная "победа" российской пропаганды. Никакого покушения там не было. Если бы действовали наши партизаны, то был бы результат", - заявил Хлань.

Он добавил, пусть российские пропагандисты не позорят наше партизанское движение этим постановочным покушением с картинками взрывчатки из Google.

Напомним, украинские военные нанесли удар по базе оккупантов на территории оккупированной Херсонской области.

Также украинские бойцы использовали Himars против российских военных в Новой Каховке. Более сотни оккупантов погибли в результате удара.

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