Зеленский ввел в действие временный запрет ОПЗЖ и других партий

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о приостановке деятельности ряда политических партий. В список попали "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Оппозиционный блок", "Партия Шария" и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Согласно указу, деятельность этих партий приостанавливается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за этими партиями замечена антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм и так далее. Полный список выглядит следующим образом: "Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционный блок"

"Партия Шария"

"Держава"

"Левая оппозиция"

"Прогрессивная социалистическая партия Украины"

"Социалистическая партия Украины"

"Социалисты"

"Наши"

"Блок Владимира Сальдо"