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Отопительный сезон под угрозой: без тепла могут остаться 45 городов

Киев, Четверг 15 октября 2020 15:18
Отопительный сезон под угрозой: без тепла могут остаться 45 городов
Фото: руки на радиаторе отопления (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Своевременный старт отопительного сезона находится под угрозой в 45 населенных пунктах. 63 предприятий теплоэнергетики имеют соответствующую задолженность.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В течение недели десять предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами.

Самые низкие показатели расчетов за потребление природного газа имеют предприятия ТКЭ Луганской области - 56%, Днепропетровской области - 71%, Кировоградской области - 81%, Ивано-Франковской области - 82%, Донецкой области - 86%.

"Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а основатели таких предприятий, в частности, местные органы самоуправления, могли предупредить развитие проблемы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что начать подачу газа без решения проблем критических долгов компания не имеет юридической возможности, так как это запрещено законодательством Украины.

Напомним, 15 октября начался отопительный сезон в Харькове.

Кроме того, завтра включат отопление во Львове.

Также отопительный сезон 16 октября начнется в Киеве.

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Новости Украины Происшествия отопительный сезонНафтогаз Украины

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