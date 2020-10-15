В Харькове сегодня включают отопление

Фото: руки на радиаторе отопления (РБК-Украина)

В Харькове сегодня начнут отопительный сезон. Тепло начнут подавать в различные объекты, в том числе и жилые дома.

Об этом сообщает сайт Харьковского горсовета.

С 15 октября начнется подача тепла в в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а также в жилые дома.

В области отопительный сезон стартует после трех дней со среднесуточной температурой воздуха ниже +8 градусов.

Сегодня также сообщалось, что отопительный сезон во Львове начнется 16 октября.

Ранее РБК-Украина писало, что с 5 октября в Виннице начался отопительный сезон. К теплу подключили только объекты социальной сферы.

Также известно, что Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа.