В Харькове сегодня включают отопление

В Харькове сегодня начнут отопительный сезон. Тепло начнут подавать в различные объекты, в том числе и жилые дома.
Об этом сообщает сайт Харьковского горсовета.
С 15 октября начнется подача тепла в в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а также в жилые дома.
В области отопительный сезон стартует после трех дней со среднесуточной температурой воздуха ниже +8 градусов.
Сегодня также сообщалось, что отопительный сезон во Львове начнется 16 октября.
Ранее РБК-Украина писало, что с 5 октября в Виннице начался отопительный сезон. К теплу подключили только объекты социальной сферы.
Также известно, что Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа.