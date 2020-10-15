В Киеве завтра начинается отопительный сезон

Фото: батарея (РБК-Украина)

В Киеве отопительный сезон стартует с 16 октября. Со следующей недели ожидаются похолодания.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что уже подписал соответствующее распоряжение. Решение было принято в соответствии со среднесуточными показателями температуры.

"С 16 октября Киев начинает отопительный сезон. С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему", - сказал Кличко.

Мэр столицы добавил, что по прогнозам синоптиков, со следующей недели ожидается похолодание.

"Для полного запуска централизованной системы отопления необходимо около недели. Подключение больниц, школ, садиков и других заведений социальной сферы будет проходить по отдельным заявкам их работников", - сообщил Кличко.

Контролировать подачу тепла будет специальная жилищно-коммунальная инспекция.

Как сообщили в комментарии РБК-Украина в КГГА, отопление в столице включают тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов на протяжении трех дней. Ранее отопление включали вне зависимости от температуры с 15 октября. С 2019 года начали учитывать температуру.

Отметим, в ночь на 16 октября часть Киева останется без воды из-за проведения ремонтных работ.

Ранее РБК-Украина писало, что с сегодняшнего дня начался отопительный сезон в Харькове.

Также сообщалось, что в пятницу, 16 октября, включат отопление во Львове.