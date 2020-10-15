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Опалювальний сезон під загрозою: без тепла можуть залишитися 45 міст

Київ, Четвер 15 жовтня 2020 15:18
Опалювальний сезон під загрозою: без тепла можуть залишитися 45 міст
Фото: руки на радіаторі опалення (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Своєчасний старт опалювального сезону перебуває під загрозою у 45 населених пунктах. 63 підприємств теплоенергетики мають відповідну заборгованість.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Протягом тижня десять підприємств теплоенергетики розрахувалися з критичними боргами.

Найнижчі показники розрахунків за споживання природного газу мають підприємства ТКЕ Луганської області - 56%, Дніпропетровській області - 71%, Кіровоградській області - 81%, Івано-Франківській області - 82%, Донецькій області - 86%.

"Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, щоб жителі кожної області могли перевірити, чи входить в нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств, зокрема, місцеві органи самоврядування, могли попередити розвиток проблеми", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що почати подачу газу без вирішення проблем критичних боргів компанія не має юридичної можливості, бо це заборонено законодавством України.

Нагадаємо, 15 жовтня розпочався опалювальний сезон у Харкові.

Крім того, завтра включать опалення у Львові.

Також опалювальний сезон 16 жовтня розпочнеться в Києві.

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