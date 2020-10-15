Отопительный сезон во Львове начнется 16 октября

Фото: отопительный сезон (РБК-Украина)

Во Львове назвали дату начала отопительного сезона. Отопление включат 16 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на слова мэра города Андрея Садового.

Кроме жилых домов тепло подадут в коммунальные учреждения культуры.

"Сегодня я подписываю распоряжение, и завтра мы начинаем планомерную подачу тепла во все дома Львова. Весь жилой фонд завтра с утра будет подключаться без проблем", - сообщил Садовой.

Начало отопительного сезона в школах пройдет в другие сроки, поскольку вскоре школы пойдут на каникулы, добавил он.

Напомним, Винница начала отопительный сезон для школ, детсадов и больниц.

Ранее сообщалось, что Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа.

До этого правительство поручило не допустить срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске (Львовская область) из-за проблемных теплоэлектроцентралей.