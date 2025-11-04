ua en ru
Окружения нет, логистика обеспечивается. В ВСУ рассказали подробности обороны Покровска

Украина, Вторник 04 ноября 2025 21:42
Окружения нет, логистика обеспечивается. В ВСУ рассказали подробности обороны Покровска Фото: ВСУ работают над выявлением и уничтожением вражеских ДРГ в Покровске (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Поисково-ударные действия ВСУ в Покровске продолжаются, российские оккупанты несут потери. Логистика пока обеспечивается, хотя она и затруднена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск"Восток".

С начала текущих суток российские захватчики на Покровском направлении осуществили 27 попыток потеснить украинских военных с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск россиян и успешно отбили 23 атаки.

"В Покровске продолжаются поисково-ударные действия и скоординированная работа всех составляющих Сил безопасности и обороны Украины. Враг несет потери. Окружения города нет. Логистика, хотя и затруднена, но обеспечивается", - рассказали военные.

Сейчас продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению российских ДРГ в Покровске с привлечением операторов Сил беспилотных систем и штурмовых подразделений.

Кроме того, в городе работают группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ и ГУР Минобороны Украины.

Ситуация на фронте

Напомним, сейчас российские оккупанты сосредоточили большие силы на Покровском направлении. Россияне хотят окружить Покровск и прилегающие населенные пункты.

Боевые действия продолжаются в самом городе, куда удалось проникнуть российским солдатам. Источники РБК-Украина сообщили, что в город могли прорваться около тысячи оккупантов.

В понедельник, 3 ноября, 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказал, что украинские воины остановили продвижение РФ на севере Покровска и не допустили перерезания важной с точки зрения логистики дороги.

Сейчас боевые подразделения ГУР Минобороны проводят успешные операции в Покровске Донецкой области. Их целью является расширение огневого воздействия на логистику российских захватчиков.

