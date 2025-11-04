Окружения нет, логистика обеспечивается. В ВСУ рассказали подробности обороны Покровска

Поисково-ударные действия ВСУ в Покровске продолжаются, российские оккупанты несут потери. Логистика пока обеспечивается, хотя она и затруднена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск "Восток ".

С начала текущих суток российские захватчики на Покровском направлении осуществили 27 попыток потеснить украинских военных с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск россиян и успешно отбили 23 атаки.

"В Покровске продолжаются поисково-ударные действия и скоординированная работа всех составляющих Сил безопасности и обороны Украины. Враг несет потери. Окружения города нет. Логистика, хотя и затруднена, но обеспечивается", - рассказали военные.

Сейчас продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению российских ДРГ в Покровске с привлечением операторов Сил беспилотных систем и штурмовых подразделений.

Кроме того, в городе работают группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ и ГУР Минобороны Украины.