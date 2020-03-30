Освобождение от уплаты земельного налога - минимальная помощь бизнесу в условиях карантина, - нардеп

Временное освобождение бизнеса от платы за землю хозяйствующими субъектами до 30 апреля 2020 года, что предусмотрено законом об изменениях в Налоговый кодекс, проголосованном на внеочередном заседании Верховной Рады, является минимумом, который можно сделать для помощи предпринимателям в нынешних кризисных условиях. Об этом заявила народный депутат Украины, член фракции "Голос" Леся Василенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это такой минимальный шаг (освобождение от уплаты налога на землю, - ред.) с того, который можно было сделать в условиях, в которых оказалась Украина", - сказала Василенко.

Она также отметила, что сейчас большинство стран принимают меры для поддержки бизнеса в условиях кризиса, спровоцированного карантинными мероприятиями через коронавирус, и Украина также, учитывая нашу экономическую ситуацию.

"Украина экономически не в ситуации, в которой находятся другие, более развитые экономики мира, поэтому мы делаем тот минимум, который можем, и в частности эти налоговые изменения, касающиеся отсрочки сроков для подачи налоговых деклараций, которые касаются отсрочки и моратория вообще на налоговые проверки до определенного времени", - рассказала Василенко.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что на время действия карантина в стране государство должно поддержать бизнес, чтобы сохранить рабочие места, и в первую очередь - экспортоориентированные отрасли экономики.