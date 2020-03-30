Звільнення від сплати земельного податку - мінімальна допомога бізнесу в умовах карантину, - нардеп

Тимчасове звільнення бізнесу від плати за землю господарюючими суб’єктами до 30 квітня 2020 року, що передбачено законом про зміни до Податкового кодексу, проголосованим на позачерговому засіданні Верховної Ради, є мінімумом, який можна зробити для допомоги підприємцям в нинішніх кризових умовах. Про це заявила народний депутат України, член фракції "Голос" Леся Василенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це такий мінімальний крок (звільнення від сплати податку на землю, - ред.) з того, який можна було зробити в умовах, в яких опинилася Україна", - сказала Василенко.

Вона також зазначила, що нині більшість країн вживають заходи для підтримки бізнесу в умовах кризи, спровокованої карантинними заходами через коронавірус, і Україна також, зважаючи на нашу економічну ситуацію.

"Україна економічно не в ситуації, в якій заходяться інші, більш розвинені економіки світу, тому ми робимо той мінімум, який можемо, і зокрема ці податкові зміни, які стосуються відтермінування строків для подачі податкових декларацій, які стосуються відтермінування і мораторію взагалі на податкові перевірки до певного періоду часу", - розповіла Василенко.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що на час дії карантину в країні держава має підтримати бізнес, щоб зберегти робочі місця, і в першу чергу - експортоорієнтовані галузі економіки.