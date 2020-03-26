Во время карантина необходимо поддержать экспортоориентированные отрасли, - Гончаренко

Фото: Алексей Гончаренко (РБК-Украина)

Гончаренко утверждает, экспортоориентированные отрасли обеспечивают приток валюты в страну, что позволит удержать прочность украинской гривны

На время действия карантина в Украине государство должно поддержать бизнес, чтобы сохранить рабочие места, и в первую очередь в поддержке нуждаются экспортоориентированные отрасли экономики. Об этом в комментариях журналистам заявил народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает РБК-Украина.

"Главная наша задача - это поддержать бизнес, предпринимателей, чтобы сохранить рабочие места и сохранить экономику государства. Это очевидно. Достаточно ли мер? Понятно, что у Украины нет таких возможностей, как у Соединенных штатов Америки, вложить 2 триллиона в поддержку экономики и населения, или как во Франции 300 миллиардов евро. Но надо искать эти возможности и для поддержки бизнеса, особенно тех отраслей, где непосредственно работает большое количество людей. И это наши главные отрасли, где мы должны сохранить рабочие места", - сказал Гончаренко.

По его мнению, в первую очередь поддержки от государства нуждаются в экспортоориентированные отрасли, которые обеспечивают приток валюты в страну, что позволит удержать прочность украинской гривны.

"Особенно надо поддержать сегодня наши экспортные отрасли, которые привлекут валюту в государство, потому что без этого наша национальная денежная единица не устоит", - считает Гончаренко.

Напомним, ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в нынешних кризисных условиях, вызванных карантином, государство должно предоставлять поддержку не только малому бизнесу, но и промышленности, которая является локомотивом экономики.

Согласно данным Госкомстата, по итогам 2019 промышленность сократилась на 1,8%. В январе 2020 года промышленное производство снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилась на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года.