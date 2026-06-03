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Освітня еліта: які університети входять у рейтинг найкращих на заході України

08:00 03.06.2026 Ср
2 хв
Одразу два львівські виші у трійці лідерів
aimg Василина Копитко
У рейтингу 10 закладів вищої освіти (фото: Freepik)

Львів вкотре підтвердив статус головного наукового хаба. Три його університети входять у рейтинг найкращих на заході України. При чому два із них - займають лідерські позиції.

РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа" ділиться рейтингом найкращих вишів на заході України.

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Головне:

  • Тріумф Львова: Три львівські виші увійшли до Топ-10 найкращих університетів Західної України, причому два з них очолили рейтинг.
  • Як рахували: Позиції визначали за сумою трьох показників 2025 року - "Топ-200 Україна", базою даних Scopus та середнім балом НМТ для вступників на контракт.
  • Трійка лідерів: Перші два місця традиційно утримують ЛНУ ім. Івана Франка та НУ "Львівська політехніка". Трійку замикає Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника.

Топ-10 найкращих університетів Західної України

Рейтинг сформовано на основі трьох авторитетних джерел: "Топ-200 Україна", показників "Scopus" та даних щодо середнього бала НМТ на контракт.

Для визначення позиції кожного університету підсумовувалися їхні місця у цих трьох списках. Рейтинг складений на основі даних 2025-го року.

Лідерство в регіоні традиційно утримують львівські заклади. Повний перелік лідерів виглядає так:

  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Національний університет "Львівська політехніка"
  • Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Ужгородський національний університет
  • Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
  • Західноукраїнський національний університет
  • Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Національний університет водного господарства та природокористування

Читайте також про те, що юридична освіта залишається однією із найпрестижніших в Україні. Вартість навчання за цією спеціальністю дуже відрізняється, залежно від закладу та міста. У деяких вишах рік коштує як закордонний диплом, тоді як інші пропонують цілком бюджетні варіанти.

Раніше ми розповідали, що в Україні абітурієнти мають право здобувати дві вищі освіти паралельно - як в одному, так і в різних закладах вищої освіти. Однак тут є певна специфіка при подачі документів на вступ.

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