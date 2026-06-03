Освітня еліта: які університети входять у рейтинг найкращих на заході України

Читайте також про те, що юридична освіта залишається однією із найпрестижніших в Україні. Вартість навчання за цією спеціальністю дуже відрізняється, залежно від закладу та міста. У деяких вишах рік коштує як закордонний диплом, тоді як інші пропонують цілком бюджетні варіанти.

Раніше ми розповідали, що в Україні абітурієнти мають право здобувати дві вищі освіти паралельно - як в одному, так і в різних закладах вищої освіти. Однак тут є певна специфіка при подачі документів на вступ.