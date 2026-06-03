Образовательная элита: какие университеты входят в рейтинг лучших на западе Украины

Читайте также о том, что юридическое образование остается одним из самых престижных в Украине. Стоимость обучения по этой специальности очень отличается, в зависимости от заведения и города. В некоторых вузах год стоит как зарубежный диплом, тогда как другие предлагают вполне бюджетные варианты.

Ранее мы рассказывали, что в Украине абитуриенты имеют право получать два высших образования параллельно - как в одном, так и в разных учреждениях высшего образования. Однако здесь есть определенная специфика при подаче документов на поступление.