Освітня еліта: які університети входять у рейтинг найкращих на заході України
Львів вкотре підтвердив статус головного наукового хаба. Три його університети входять у рейтинг найкращих на заході України. При чому два із них - займають лідерські позиції.
РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа" ділиться рейтингом найкращих вишів на заході України.
Головне:
- Тріумф Львова: Три львівські виші увійшли до Топ-10 найкращих університетів Західної України, причому два з них очолили рейтинг.
- Як рахували: Позиції визначали за сумою трьох показників 2025 року - "Топ-200 Україна", базою даних Scopus та середнім балом НМТ для вступників на контракт.
- Трійка лідерів: Перші два місця традиційно утримують ЛНУ ім. Івана Франка та НУ "Львівська політехніка". Трійку замикає Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника.
Топ-10 найкращих університетів Західної України
Рейтинг сформовано на основі трьох авторитетних джерел: "Топ-200 Україна", показників "Scopus" та даних щодо середнього бала НМТ на контракт.
Для визначення позиції кожного університету підсумовувалися їхні місця у цих трьох списках. Рейтинг складений на основі даних 2025-го року.
Лідерство в регіоні традиційно утримують львівські заклади. Повний перелік лідерів виглядає так:
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Національний університет "Львівська політехніка"
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
- Ужгородський національний університет
- Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
- Західноукраїнський національний університет
- Волинський національний університет імені Лесі Українки
- Національний університет водного господарства та природокористування
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