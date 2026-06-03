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Образовательная элита: какие университеты входят в рейтинг лучших на западе Украины

08:00 03.06.2026 Ср
2 мин
Сразу два львовских вуза в тройке лидеров
aimg Василина Копытко
Образовательная элита: какие университеты входят в рейтинг лучших на западе Украины В рейтинге 10 высших учебных заведений (фото: Freepik)
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Львов в очередной раз подтвердил статус главного научного хаба. Три его университета входят в рейтинг лучших на западе Украины. Причем два из них - занимают лидерские позиции.

РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа" делится рейтингом лучших вузов на западе Украины.

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Главное:

  • Триумф Львова: Три львовских вуза вошли в Топ-10 лучших университетов Западной Украины, причем два из них возглавили рейтинг.
  • Как расчитывали: Позиции определяли по сумме трех показателей 2025 года - "Топ-200 Украина", базой данных Scopus и средним баллом НМТ для поступающих на контракт.
  • Тройка лидеров: Первые два места традиционно удерживают ЛНУ им. Ивана Франко и НУ "Львовская политехника". Тройку замыкает Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника.

Топ-10 лучших университетов Западной Украины

Рейтинг сформирован на основе трех авторитетных источников: "Топ-200 Украина", показателей "Scopus" и данных по среднему баллу НМТ на контракт.

Для определения позиции каждого университета суммировались их места в этих трех списках. Рейтинг составлен на основе данных 2025-го года.

Лидерство в регионе традиционно удерживают львовские заведения. Полный перечень лидеров выглядит так:

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Национальный университет "Львовская политехника"
  • Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
  • Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
  • Ужгородский национальный университет
  • Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского
  • Западноукраинский национальный университет
  • Волынский национальный университет имени Леси Украинки
  • Национальный университет водного хозяйства и природопользования

Читайте также о том, что юридическое образование остается одним из самых престижных в Украине. Стоимость обучения по этой специальности очень отличается, в зависимости от заведения и города. В некоторых вузах год стоит как зарубежный диплом, тогда как другие предлагают вполне бюджетные варианты.

Ранее мы рассказывали, что в Украине абитуриенты имеют право получать два высших образования параллельно - как в одном, так и в разных учреждениях высшего образования. Однако здесь есть определенная специфика при подаче документов на поступление.

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