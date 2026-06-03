Образовательная элита: какие университеты входят в рейтинг лучших на западе Украины
Львов в очередной раз подтвердил статус главного научного хаба. Три его университета входят в рейтинг лучших на западе Украины. Причем два из них - занимают лидерские позиции.
РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа" делится рейтингом лучших вузов на западе Украины.
Главное:
- Триумф Львова: Три львовских вуза вошли в Топ-10 лучших университетов Западной Украины, причем два из них возглавили рейтинг.
- Как расчитывали: Позиции определяли по сумме трех показателей 2025 года - "Топ-200 Украина", базой данных Scopus и средним баллом НМТ для поступающих на контракт.
- Тройка лидеров: Первые два места традиционно удерживают ЛНУ им. Ивана Франко и НУ "Львовская политехника". Тройку замыкает Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника.
Топ-10 лучших университетов Западной Украины
Рейтинг сформирован на основе трех авторитетных источников: "Топ-200 Украина", показателей "Scopus" и данных по среднему баллу НМТ на контракт.
Для определения позиции каждого университета суммировались их места в этих трех списках. Рейтинг составлен на основе данных 2025-го года.
Лидерство в регионе традиционно удерживают львовские заведения. Полный перечень лидеров выглядит так:
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Национальный университет "Львовская политехника"
- Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
- Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
- Ужгородский национальный университет
- Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского
- Западноукраинский национальный университет
- Волынский национальный университет имени Леси Украинки
- Национальный университет водного хозяйства и природопользования
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