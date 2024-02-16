В ОСУВ "Таврія" розповіли, скільки цивільних залишається в Авдіївці

"За інформацією місцевої військової адміністрації, минулого тижня в місті залишалося 935 цивільних, лише дорослі. Ситуація з евакуацією цивільних на той момент уже значно погіршилася, і вона протягом кількох днів не відбувалася. До Авдіївки не могли заїхати волонтери, поліцейські загони "Білі янголи" та представники влади. Проходило постачання лише до військових, які боронять місто", - розповів Лиховій.

За його словами, за добу 13 лютого, за даними поліції, з Авдіївки вдалося вивезти п’ятьох цивільних - чотирьох чоловіків та одну жінку.

"Водночас у тих умовах, які склалися, була дуже ускладнена верифікація наслідків російських ударів по житловій забудові, а інколи - вона зовсім неможлива. Тобто ми зараз достеменно не можемо визначити ту кількість людей, яка гине внаслідок ворожих обстрілів по Авдіївці", - додав речник.

Наприклад, як розповів Лиховій, 8 лютого окупанти завдали авіаудару по сховищу в супермаркеті АТБ на проспекті Центральний, 3. У той час там переховувалися люди, чимало з них загинули. Проте до ранку 14 лютого місцева влада все ще не мала перевіреної інформації про кількість загиблих.

Ситуація в Авдіївці

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. У ході штурмів вона втрачає значну кількість техніки та особового складу. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Вчора Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

У Третій штурмовій наголошують, що утримують оборонні позиції в Авдіївці, але окупанти залучили до боїв сили двох регулярних армій, а співвідношення на рівні бригад становить 7 до 1.

Також захисники повідомили, що окупанти застосовують фосфорні снаряди, на коксохімі спалахнули цистерни з мазутом.

Сьогодні командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.