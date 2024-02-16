В ОСГВ "Таврия" рассказали, сколько гражданских остается в Авдеевке

"По информации местной военной администрации, на прошлой неделе в городе оставалось 935 гражданских, только взрослые. Ситуация с эвакуацией гражданских на тот момент уже значительно ухудшилась, и она в течение нескольких дней не происходила. В Авдеевку не могли заехать волонтеры, полицейские отряды "Белые ангелы" и представители власти. Проходили поставки только к военным, которые защищают город", - рассказал Лиховой.

По его словам, за сутки 13 февраля, по данным полиции, из Авдеевки удалось вывезти пятерых гражданских - четырех мужчин и одну женщину.

"В то же время в сложившихся условиях была очень усложнена верификация последствий российских ударов по жилой застройке, а иногда - она совсем невозможна. То есть мы сейчас точно не можем определить то количество людей, которое погибает в результате вражеских обстрелов по Авдеевке", - добавил спикер.

Например, как рассказал Лиховой, 8 февраля оккупанты нанесли авиаудар по укрытию в супермаркете АТБ на проспекте Центральный, 3. В то время там скрывались люди, многие из них погибли. Однако до утра 14 февраля у местных властей все еще не было проверенной информации о количестве погибших.

Ситуация в Авдеевке

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. В ходе штурмов она теряет значительное количество техники и личного состава. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением России на фронте.

Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

В Третьей штурмовой подчеркивают, что удерживают оборонительные позиции в Авдеевке, но оккупанты привлекли к боям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1.

Также защитники сообщили, что оккупанты применяют фосфорные снаряды, на коксохиме вспыхнули цистерны с мазутом.

Сегодня командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.