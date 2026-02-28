Остання спроба домовитись? Які території Росія готова повернути Україні в обмін на Донбас

Росія готова припинити переговори з Україною, якщо Київ не погодиться на територіальні поступки, зокрема щодо Донецької області. Наступний раунд перемовин, запланований на 4-5 березня, може стати вирішальним для підписання мирної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними джерел, близьких до Кремля, Росія готова підписати проект меморандуму про мир, якщо Україна погодиться вивести війська з усієї території Донецької області. У разі згоди планується саміт за участю російського диктатора Володимира Путіна, президентів США й України Дональда Трампа та Володимира Зеленського для підтвердження угоди та початку взаємного відведення армій.
Росія нібито висловлює готовність вивести війська із Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей, а також відмовитися від претензій на підконтрольні Україні частини Херсонської та Запорізької областей. Водночас Москва наполягає на присутності своєї нацгвардії на окупованих територіях, тоді як США пропонують створити там вільну економічну зону під українським прапором.
Президент Володимир Зеленський наголошує, що укріплені райони Донеччини є критично важливими для оборони, і Київ не визнає незаконну окупацію територій. Україна пропонує припинення вогню вздовж існуючої лінії фронту та повернення територій виключно дипломатичним шляхом за наявності жорстких гарантій безпеки від США та Європи.
Переговорні групи вже провели кілька зустрічей в Абу-Дабі та Женеві. Представники США, зокрема Стів Віткофф та Джаред Кушнер, обговорювали з українською стороною пакет інвестицій для післявоєнного відновлення. Росія ж дала зрозуміти, що без поступок Києва щодо територій подальші розмови не мають сенсу.
Окремим пунктом переговорів залишається доля Запорізької АЕС. Росія пропонує розподіл генерації електроенергії на трьох (РФ, США, Україна), тоді як Київ наполягає на розподілі 50 на 50 зі США.
Також обговорюється можливість надання Україні гарантій безпеки, аналогічних статті 5 НАТО, про що раніше згадував спецпосланець США Стів Віткофф після саміту в Алясці.
Навколо переговорного процесу між Києвом та Вашингтоном розгортається стрімка дипломатична інтрига, центром якої став амбітний дедлайн Дональда Трампа.
Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським американський лідер чітко окреслив своє бажання поставити крапку у війні всього за місяць. Цей запит на швидкість підкріплюється стратегічною ціллю Білого дому: адміністрація прагне укласти мирну угоду до знаменного 250-річчя незалежності США, яке святкуватимуть 4 липня.
Поки офіційні особи обговорюють терміни, у кулуарах дедалі частіше лунає березень 2026 року як реалістичне вікно для досягнення домовленостей із Росією. Україна, зі свого боку, намагається максимально використати політичну вагу Трампа та американське посередництво, щоб прискорити цей процес і вийти на вигідні умови.
Проте, попри високий темп і тиск із боку Вашингтона, Зеленський зберігає стриманість у прогнозах. Оцінюючи поточний стан підготовки документів, український президент констатує, що робота триває, але для фінального результату наразі бракує суттєвого прогресу.