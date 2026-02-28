Остання спроба домовитись? Які території Росія готова повернути Україні в обмін на Донбас

Умови Кремля та можлива угода

За даними джерел, близьких до Кремля, Росія готова підписати проект меморандуму про мир, якщо Україна погодиться вивести війська з усієї території Донецької області. У разі згоди планується саміт за участю російського диктатора Володимира Путіна, президентів США й України Дональда Трампа та Володимира Зеленського для підтвердження угоди та початку взаємного відведення армій.

Росія нібито висловлює готовність вивести війська із Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей, а також відмовитися від претензій на підконтрольні Україні частини Херсонської та Запорізької областей. Водночас Москва наполягає на присутності своєї нацгвардії на окупованих територіях, тоді як США пропонують створити там вільну економічну зону під українським прапором.

Позиція України та роль США

Президент Володимир Зеленський наголошує, що укріплені райони Донеччини є критично важливими для оборони, і Київ не визнає незаконну окупацію територій. Україна пропонує припинення вогню вздовж існуючої лінії фронту та повернення територій виключно дипломатичним шляхом за наявності жорстких гарантій безпеки від США та Європи.

Переговорні групи вже провели кілька зустрічей в Абу-Дабі та Женеві. Представники США, зокрема Стів Віткофф та Джаред Кушнер, обговорювали з українською стороною пакет інвестицій для післявоєнного відновлення. Росія ж дала зрозуміти, що без поступок Києва щодо територій подальші розмови не мають сенсу.

Питання ЗАЕС та безпеки

Окремим пунктом переговорів залишається доля Запорізької АЕС. Росія пропонує розподіл генерації електроенергії на трьох (РФ, США, Україна), тоді як Київ наполягає на розподілі 50 на 50 зі США.

Також обговорюється можливість надання Україні гарантій безпеки, аналогічних статті 5 НАТО, про що раніше згадував спецпосланець США Стів Віткофф після саміту в Алясці.